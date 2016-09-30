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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 14:30 BJT

《汇市简讯》云区持续令欧元兑日圆承压

0616GMT：

* 日线云区目前横跨114.05-115.65，持续打压欧元兑日圆

* 本月稍早未能收于116.11上方为偏空信号

* 116.11是欧元/日圆由118.44跌至112.32的61.8%回档位

* 建议在113.25作空，预计将跌至111.25

* 停止位仍处于114.23基准线上方

* 技术图 tmsnrt.rs/2dw2Zfw

(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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