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市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 14:39 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑多头鼓足动力向上冲

0629GMT：

* 试图在周三触及的0.8595逢低买入

* 预计将再度测试年内高位0.8724

* 转换线及基准线越发呈正向关联

* 日线云区依旧较厚，目前横跨0.8162-0.8559

* 这意味着中线空方很难取胜

* 技术图： tmsnrt.rs/2dbYbko

(完)

(编译 于春红; 审校 高琦)

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