欧洲个股：空中客车将与旗下飞机制造事业合并，简化品牌及管理架构

路透巴黎9月30日 - 空中客车(空中巴士/Airbus Group) 周五表示，将与旗下飞机制造事业合并，以简化品牌及管理架构，这标志着该公司打破复杂的公司根源，为未来料将更为艰困的竞争做准备。

这次重组后，这家欧洲最大的航天集团将以飞机制造品牌“Airbus”为统一名称，这是该公司2000年从法国、德国及西班牙航天工业合并之后的最新公司调整行动。

空中客车证实，Fabrice Bregier将升任为整个集团的营运长，这也是新设立的职位，其职责为重新打造数码业务，以及整顿全球供应链及品质。

他将会持续执行现有的掌管飞机制造业务的工作，飞机制造业务则重新名为Airbus Commercial Aircraft。(完)