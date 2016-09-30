欧洲个股：空中客车将与旗下飞机制造事业合并，简化品牌及管理架构

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎9月30日 - 空中客车(空中巴士/Airbus Group) 周五表示，将与旗下飞机制造事业合并，以简化品牌及管理架构，这标志着该公司打破复杂的公司根源，为未来料将更为艰困的竞争做准备。
这次重组后，这家欧洲最大的航天集团将以飞机制造品牌“Airbus”为统一名称，这是该公司2000年从法国、德国及西班牙航天工业合并之后的最新公司调整行动。
空中客车证实，Fabrice Bregier将升任为整个集团的营运长，这也是新设立的职位，其职责为重新打造数码业务，以及整顿全球供应链及品质。
他将会持续执行现有的掌管飞机制造业务的工作，飞机制造业务则重新名为Airbus Commercial Aircraft。(完)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。