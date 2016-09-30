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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 14:49 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币因德意志银行疑虑下滑，但单月及单季录得升幅

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            100.87    101.04   +0.17  +19.26    120.30
    坡元            1.3655    1.3642   -0.10   +3.81    1.4175
    台币          31.358    31.356   -0.01   +5.45    33.066
    韩元           1100.25   1098.80   -0.13   +6.79   1174.95
    泰铢             34.71     34.63   -0.23   +3.77     36.02
    菲律宾披索       48.43     48.33   -0.21   -3.16     46.90
    印尼卢比      12995.00  12970.00   -0.19   +6.08  13785.00
    印度卢比       66.66     66.85   +0.28   -0.77     66.15
    马币            4.1400    4.1220   -0.43   +3.62    4.2900
    人民币          6.6704    6.6695   -0.01   -2.67    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。(完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/王琛/蔡美珍；审校 王洋/高琦/王兴亚)

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