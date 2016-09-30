台湾债市：10年券殖利率连两日微收跌，下周台债盘整机率高

* 指标10年券殖利率连两日微收跌 * 交投清淡料短线台债盘整机率高 * 105/11殖利率区间暂看在0.69-0.74% 路透台北9月30日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周五连续第二日微收跌。交易员指出， 由于央行一如多数预期维持利率不变，市场认为央行仍会维持一段较长时间按兵不动，且经济复苏力道仍偏弱 ，带动105/11殖利率微幅收跌且交投清淡，料下周台债盘整机率较高。 他们表示，由于目前105/11集中度增高、借券成本偏高皆打压空方操作，场上出现空单回补退场，令该券 殖利率持于低档整理，静待新筹码释出指引方向。 〞今天不是央行暂缓降息的利空出尽，而是轧空，但利率预估也不会跌太多。〞一位大型民营银行交易 员说。 此外，市场关注五年新券105/13 下周一将展开发行前交易，交易员预估下周该券可能成交在 0.55%附近，该券殖利率走势料将牵动同年期现券105/8 ，换券压力下料105/8殖利率区间偏升。 台湾央行周四维持政策利率不变，中止连四季降息循环。一位不愿具名央行官员指出，央行此举关键因素 在于：各项台湾领先指标已往正面发展，虽然经济景气仍有下行风险，惟市场悲观情绪已解除，取而代之的是 乐观情绪已显现。 台股加权指数 周五收低1.12%报9,166.85点，周线收黑1.27%、月线收涨1.08%。分析师表示，受欧 美股市重挫拖累，今天亚洲股市普遍走低，台股开低收低，短线料将续呈高档震荡走势。 美国公债收益率周四走低，因有报导称，多家已清算了在德银DB的衍生品交易头寸的基金，从该行提走了 多余的现金和头寸，这引发了市场新的忧虑，导致风险胃纳消失殆尽。 美国指标10年期公债价格 收益率收报1.5560%，上日收报1.5670%。 交易员预估，下周105/11期殖利率区间料在0.69-0.74%；五年券105/13期公债发行前交易殖利率区间料在 0.53-0.57%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +1.45 0.5625 0.5566-0.5625 4.5 10 105/11 -0.60 0.7150 0.7021-0.7210 11.00 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.7150% 5 105/8 0.5625% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)