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市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 15:02 BJT

《汇市简讯》受德意志银行问题影响，英镑兑美元持于1.30下方

0645GMT：

* 德意志银行承认该行在投资者心中出现形象问题 ，市场因而出现风险厌恶情绪

* 较之英镑，美元更是避险货币，故英镑兑美元回软至1.30下方

* 周四纽约汇市交易时段英镑兑美元从1.3030跌至1.2955，亚洲低位为1.2946

* 1.2915/16是近期创下的两日低位，因英国退欧的不确定性且具有“硬性退欧”的风险

* 英国第二季经常帐赤字将于0830GMT公布

* 位于1.30和1.29的期权将在月底纽约汇市尾盘到期，规模分别为3.72亿和3.75亿英镑

(完)

(编译 于春红; 审校 高琦)

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