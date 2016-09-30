国际油市：油价下滑，此前两日大涨后遭遇获利了结

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
悉尼的Ayers Alliance首席投资官Jonathan Barratt称，布兰特原油和美国原油周线有望双双上涨7%左右，促使投资者在亚洲市场上了解获利。
OPEC周三同意将每日原油产量由目前的约3,350万桶降至3,250-3,300万桶。
OPEC将在11月的政策会议上制定出限产的具体细节，包括每个成员国的配额以及实施数据。
BMI Research周五在报告中称，OPEC的减产行动提高了今年第四季和2017年油价的上行风险，不过尽管冻产协议将帮助增强市场人气，但对基本面的影响温和。
“我们怀疑减产的理由。美国页岩油产量的恢复持续超过预期，而俄罗斯产量的提高在继续加速。若油价上涨，这两个市场的产量短期内就会增加，并且或许会令OPEC的冻产行动受到影响，”BMI报告称。
高盛分析师称，油价上涨将刺激非OPEC产油国增产，尤其是美国页岩油。美国活跃钻机数在过去13周内已有12周都在增加。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/王琛；审校 蔡美珍/王洋)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。