国际油市：油价下滑，此前两日大涨后遭遇获利了结

悉尼的Ayers Alliance首席投资官Jonathan Barratt称，布兰特原油和美国原油周线有望双双上涨7%左右，促使投资者在亚洲市场上了解获利。

OPEC周三同意将每日原油产量由目前的约3,350万桶降至3,250-3,300万桶。

OPEC将在11月的政策会议上制定出限产的具体细节，包括每个成员国的配额以及实施数据。

BMI Research周五在报告中称，OPEC的减产行动提高了今年第四季和2017年油价的上行风险，不过尽管冻产协议将帮助增强市场人气，但对基本面的影响温和。

“我们怀疑减产的理由。美国页岩油产量的恢复持续超过预期，而俄罗斯产量的提高在继续加速。若油价上涨，这两个市场的产量短期内就会增加，并且或许会令OPEC的冻产行动受到影响，”BMI报告称。

高盛分析师称，油价上涨将刺激非OPEC产油国增产，尤其是美国页岩油。美国活跃钻机数在过去13周内已有12周都在增加。(完)

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