《香港重要政经日程》--10月3日-10月27日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
================== 今日重要政经消息=================
10月3日（周一）
恒生银行 宣派第三期中期股息。
汇丰控股 宣派第三期中期股息。
11:30 海航实业集团 股东特别大会。
*15:30 瑞士嘉盛银行投资展望传媒简报会。
================== 近期重要政经消息=================
*10月4日（周二）
11:00 瑞士宝盛亚洲财富报告传媒简报会。
*10月5日（周三）
公布9月份香港日经PMI。
10月6日（周四）
本间高尔夫 首日挂牌。
瑞慈医疗服务 首日挂牌。
10:00 香港建设 股东特别大会。
10月7日（周五）
*招商证券 首日挂牌。
公布9月底止外汇储备资产。
辰罡科技 公布第三季业绩。
10月10日（周一）
重阳节翌日公众假期。
10月11日（周二）
沪股通及港股通恢复交易。
10:00 华润置地 股东特别大会。
10:00 吉利汽车 股东特别大会。
*11:00 招商局置地 股东特别大会。
*14:00 博大绿泽 股东特别大会。
*10月12日（周三）
11:00 致同会计师发表上市公司财务造假研究报告。
14:30 中远海运港口 股东特别大会。
*10月13日（周四）
迅销 公布全年业绩。
15:00 瑞东集团 股东特别大会。
*10月18日（周二）
公布7-9月失业率。
中车时代电气 公布第三季业绩。
远东环球 公布第三季业绩。
15:00 丰盛控股 股东特别大会。
*10月19日（周三）
15:20 匹克体育 股东特别大会。
*10月20日（周四）
公布9月份消费物价指数（CPI）。
兴证国际 首日挂牌。
中国铝业 公布第三季业绩。
中国建筑国际 公布第三季业绩。
09:00 中国石油 在中国举行股东特别大会。
15:00 凤凰卫视 股东特别大会。
*10月21日（周五）
广发证券 公布第三季业绩。
*10月25日（周二）
紫金矿业 公布第三季业绩。
*10月26日（周三）
11:00 合和 股东周年大会。
*10月27日（周四）
万科 公布第三季业绩。
09:00 中航科工 在中国举行股东特别大会。
11:00 酷派集团 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。