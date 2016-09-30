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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 16:52 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减59亿台币，上周净增44亿

路透台北9月30日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减59亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆(万
亿)4,387.30亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增44亿台币。
                                   
  台湾央行存单未到期余额变化一览请参看   
 日期     到期量(亿)     发行量(亿)      增加/减少(亿)
    9/26       3,445.50        3,137.00        -308.50
    9/29       5,984.00        6,107.50        +123.50
    9/30         511.50          637.50        +126.00
 总计          9,941.00        9,882.00         -59.00
 
 日期     91天期发行量(亿  182天期发行量(亿
          )                )
    9/26                5                 2
    9/29               51                18
    9/30                6                 2
 总计                  62                22
 (完)

 (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)

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