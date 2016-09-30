《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减59亿台币，上周净增44亿

路透台北9月30日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减59亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆(万 亿)4,387.30亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增44亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 9/26 3,445.50 3,137.00 -308.50 9/29 5,984.00 6,107.50 +123.50 9/30 511.50 637.50 +126.00 总计 9,941.00 9,882.00 -59.00 日期 91天期发行量(亿 182天期发行量(亿 ) ) 9/26 5 2 9/29 51 18 9/30 6 2 总计 62 22 (完) (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)