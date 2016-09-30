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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 15:42 BJT

《汇市简讯》德意志银行问题打压欧元兑日圆

0730GMT：

* 德意志银行问题打压欧元兑美元

* 风险厌恶情绪带动资金流入日圆，美元兑日圆目前报在101.00下方

* 技术走势仍倾向于下行，云区笼罩

* 以小时图来看呈空头走势，欧元有可能跌至112.22日圆关键点水准

* 本周低位112.25接近112.22，预计这些水准下方有停止位

* 关键点技术图 tmsnrt.rs/2dzLijl

(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)

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