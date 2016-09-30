金属期市：期铅与期锡料创数年最佳季度表现，但期铜第三季持平

0709GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铅 涨0.5%至每吨2,072.50美元，盘中曾触及2,074.50美元，创2015年5月以来最高水准。

铅价第三季以来已上涨15.9%，创2012年第三季以来最大季度涨幅。

在过去一年中全球多家铅矿关闭，以及铅生产商采取措施减产以应对价格下滑，令全球铅供应收紧。

谘询机构CRU分析师Dina Yu称，她预计今年全球精炼铅将短缺14.6万吨，中国市场将短缺29,000吨；相比之下，去年这两者均呈现供应过剩。

LME期锡 涨0.3%至每吨20,075美元的盘中高点，这也是2015年1月以来最高水准。锡价本季迄今涨幅接近18%，为2013年第三季以来最大季度涨幅。

LME仓库的锡库存在过去四个月累计下跌逾50%。

期镍 上涨1%至每吨10,535美元，低于周二所及的七周高点10,900美元。不过第三季以来已上涨超过11.5%。

菲律宾又有20座矿场可能将因环保规定而停工，促使镍价本周兴起又一波涨势。

LME期铜 跌0.4%至每吨4,822美元，9月月线涨4.5%，创去年4月以来最大月度涨幅。但第三季季线持平，和第二季一样。

上海期交所交投最活跃的期铜 收盘持平于每吨37,720元人民币。(完)

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