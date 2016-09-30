中国票据市场：大行买需带动转贴利率小幅回落，跨季资金无忧提供支撑

路透上海9月30日 - 中国票据市场转贴利率本周略走低，幅度在5个基点(bp)左右。交易人士表示，季末最后一周，资金面整体压力逐步缓和，同时部分大行等机构因贷款规模调整，票据买需有所升温，带动转贴利率小幅下行，不过市场整体成交仍显清淡。

对于后市，交易员认为，节后票据市场仍需观察资金状况，若流动性改善，转贴利率有望继续小幅下行。

“季末信贷规模调整，大行有定量买需，一年期电票在2.75%附近成交，较上周下了点，但是幅度并不算多。”华东一银行交易员表示。

她并解释，这周资金面明显较上周缓和不少，季末反而压力减缓，同时据说还有财政存款投放，所以较上周相对买盘更明显一些；不过市场整体成交也不算很多，各家机构状况亦不相同。

国庆长假前最后一个交易日，银行间市场周五资金面较为平稳，跨季需求旺盛但融出供给整体不乏，不少机构早早已将资金头寸安排妥帖；价格方面，七天、14天回购利率均有回落，惟今起开始覆盖长假期限的隔夜利率上行明显。

对于未来走势，“季末(转贴)利率都没有涨，节后应该会下吧。”上述交易员认为。

在前期巨额投放基础上，本周虽然面临跨季跨节因素扰动，但资金面压力逐步缓解，中国央行相机操作，公开市场净回笼4,201亿元创近三个月新高；交易员表示，大量资金回笼仍无碍场内资金供需平衡局面，银行间流动性实现平稳跨季无忧。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价