更新版 1-中国汇市：人民币收盘缩量微跌，节后汇价是否持稳仍需看大行态度

* 人民币收盘缩量微跌，中间价则下探至两周低点 * 大行续向市场提供美元流动性 * 交投兴趣寡淡，即期成交萎缩百亿美元 * 节后走向仍需看大行态度， * 预计汇价对美指的反应会有所上升 (新增评论和收盘报价) 路透上海9月30日 - 人民币兑美元即期 周五收盘缩量微跌，波动区间仅为40个点，中间价则下 探至两周低点。交易员称，长假临近客盘仍有一定购汇需求，大行亦继续提供美元流动性，维稳意志坚决，加 上部分交易员提前休假，市场交投兴趣寡淡，成交萎缩百亿美元。 他们并指出，9月汇市持稳走势也反映客盘购汇需求较旺，进入四季度预计购汇需求仍难明显减少，人民 币正式入篮SDR（特别提款权）之后是否表现更为市场化还要看大行态度，但预计汇价对美指的反应会有所上 升。 “平稳过长假吧，节后购汇还款需求估计也不小，感觉人民币还是略偏向贬值概率大些，但咱说了不算， 还得看央妈。”一中资行交易员称。 另一外资行交易员也表示，假期临近，各个市场都很安静，市场也期许人民币正式纳入SDR后，汇率弹性 会上升一些。 国家外管局周五公布的2016年上半年中国国际收支报告预计，今年下半年中国国际收支将继续呈现“经常 账户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差”的格局。预计人民币汇率将在合理、均衡水平上保持基本 稳定，助力跨境资本流动总体平稳。 中国货币网周四刊登评论称，未来随着人民币正式加入SDR货币篮子，以及中国金融市场对外开放的进一 步推进，境外投资者增持人民币债券资产带动的资本流入将继续助力人民币汇率保持稳定。 瑞银证券最新策略报告指出，人民币入篮无疑会提升其作为储备货币的地位，但人民币资产的需求会增加 多少，将在很大程度上取决于国内资产市场是否能够满足投资者的4条黄金准则：资产保值、流动性、收益率 ，以及资产配置的均衡性。 全球汇市方面， 欧元周五兑避险瑞郎跌至两个月低位，而且全线走软，因有关德意志银行体质的担忧打 击欧元，并损及全球市场风险偏好。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.67 6.669 -0.01% 中间价 6.6778 6.67 -0.12% 成交额 183.4亿美元 289.68亿美元 日内波动幅度(pips) 40 日低6.672 日高6.668 今年以来升贬幅度 -2.64% 2005年汇改以来升贬幅度 24.09% 一年期美元/人民币掉期 605 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6798 6.6708 一年期NDF 6.8295 6.8215 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6704；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.4798、6.6131和8.6 428。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯/曾祥进)