《全球汇市》欧元兑瑞郎触及两个月低位，受德意志银行疑虑拖累

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1180 1.1221 -0.37 +2.95 1.0860 美元/日圆 100.89 101.01 -0.12 -16.13 120.30 欧元/日圆 112.80 113.36 -0.49 -13.54 130.47 美元/瑞郎 0.9677 0.9660 +0.18 -3.40 1.0018 英镑/美元 1.2947 1.2967 -0.15 -12.15 1.4738 美元/加元 1.3177 1.3141 +0.27 -4.78 1.3839 美元/离岸人民币 6.6804 6.6692 +0.17 +1.71 6.5680 澳元/美元 0.7593 0.7633 -0.52 +4.37 0.7275 新西兰元/美元 0.7250 0.7247 +0.04 +6.23 0.6825 欧元/瑞郎 1.0820 1.0840 -0.18 -0.61 1.0886 欧元/英镑 0.8636 0.8661 -0.29 +17.23 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.6275 9.6217 +0.06 +4.98 9.1705 美元/挪威克朗 8.0807 8.0456 +0.44 -8.59 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 刘秀红/高琦/蔡美珍/于春红/王兴亚/白云)