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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 16:04 BJT

《全球汇市》欧元兑瑞郎触及两个月低位，受德意志银行疑虑拖累

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1180  1.1221  -0.37  +2.95  1.0860
    美元/日圆            100.89  101.01  -0.12 -16.13  120.30
    欧元/日圆         112.80  113.36  -0.49 -13.54  130.47
    美元/瑞郎            0.9677  0.9660  +0.18  -3.40  1.0018
    英镑/美元            1.2947  1.2967  -0.15 -12.15  1.4738
    美元/加元            1.3177  1.3141  +0.27  -4.78  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6804  6.6692  +0.17  +1.71  6.5680
    澳元/美元            0.7593  0.7633  -0.52  +4.37  0.7275
    新西兰元/美元        0.7250  0.7247  +0.04  +6.23  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0820  1.0840  -0.18  -0.61  1.0886
    欧元/英镑         0.8636  0.8661  -0.29 +17.23  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.6275  9.6217  +0.06  +4.98  9.1705
    美元/挪威克朗        8.0807  8.0456  +0.44  -8.59  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 刘秀红/高琦/蔡美珍/于春红/王兴亚/白云)

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