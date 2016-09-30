中国债市：财政部考虑推出国债做市商随买随卖制度，以活跃交易--财新

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海9月30日 - 财新网周五报导，中国财政部正在考虑推出国债做市商支持机制，即随买随卖制度，是指国债做市商可以随时将手上多余的券卖给财政部，或者当缺券源时随时从财政部买国债，意在活跃国债市场，完善收益率曲线。 报导引述一位国债市场人士称，这一制度事实上已经讨论了很长一段时间，前几周的一个承销商会议上再次提及，“我们感觉方案应该已经比较成熟了。”
财新援引一位市场人士指出，做市商一般具有活跃市场交易的作用，但目前国内市场上国债做市商的做市意愿其实并不强，只有义务没有好处。一般情况下，做市商通过买卖差价获得盈利，但国内国债市场流动性不佳的情况下，很多时候做市商难以及时拿券或卖券，进而出现头寸风险，不赚钱并且需要承担很大的风险。
而一位银行人士对路透表示，“现在都是财政部发行（国债），以后（通过随买随卖制度）也可以回售财政部，但是规模和方式什么的暂时都还没有定。”
该人士并认为，之前财政部的四季度国债发行会议并未谈及此事，其推出时间可能不一定会很快。
中国财政部曾在2006年和2008年进行过国债买回操作，以招标方式进行，当时市场分析认为，一方面财政部通过买回国债降低成本，另一方面还配合了央行对资金面的调节。 央行研究局首席经济学家马骏去年底曾撰文指出，目前中国国债二级市场的流动性水平偏低。以换手率等多项指标衡量，虽然近年来中国国债流动性有所提高，但与发达国家相比差距还很大。 财新引述的资料显示，中国国债2015年全年换手率仅为91%。而美国证券业及金融市场协会（SIFMA）的统计数据显示，美国国债换手率超过中国的20倍；英国、日本等国也高于中国数倍。根据亚洲开发银行统计，与亚洲邻国相比，中国国债的换手率处于中等水平。 目前中国银行间债券市场共包括30家做市商及50家尝试做市商。（完） (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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