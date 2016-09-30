中国债市：财政部考虑推出国债做市商随买随卖制度，以活跃交易--财新

路透上海9月30日 - 财新网周五报导，中国财政部正在考虑推出国债做市商支持机制，即随买随卖制度，是指国债做市商可以随时将手上多余的券卖给财政部，或者当缺券源时随时从财政部买国债，意在活跃国债市场，完善收益率曲线。 报导引述一位国债市场人士称，这一制度事实上已经讨论了很长一段时间，前几周的一个承销商会议上再次提及，“我们感觉方案应该已经比较成熟了。”

财新援引一位市场人士指出，做市商一般具有活跃市场交易的作用，但目前国内市场上国债做市商的做市意愿其实并不强，只有义务没有好处。一般情况下，做市商通过买卖差价获得盈利，但国内国债市场流动性不佳的情况下，很多时候做市商难以及时拿券或卖券，进而出现头寸风险，不赚钱并且需要承担很大的风险。

而一位银行人士对路透表示，“现在都是财政部发行（国债），以后（通过随买随卖制度）也可以回售财政部，但是规模和方式什么的暂时都还没有定。”

该人士并认为，之前财政部的四季度国债发行会议并未谈及此事，其推出时间可能不一定会很快。