台湾汇市：台币兑美元微收贬，担忧德意志银行问题且外资卖超

* 德意志银行疑虑打击市场人气，外资在台股转卖超 * 货币政策似已来到极限，热钱流量料受限制 * 下周台币主要区间暂看31.200-31.600 路透台北9月30日 - 台币兑美元 周五微幅收贬，但全月升值1.15%。交易员表示，因围绕德意志 银行的疑虑打击市场人气，亚洲新兴市场货币多数滑落、外资在台股转卖超并汇出，但季底出口商的抛汇对台 币形成支撑。 在央行如预期停止降息后，下周关注焦点转向德意志银行问题的后续发展，以及周五美国非农就业数据等 变数。外资近日动向较不明确，稍有风吹草动即有汇出需求，虽然量能不大，但也引发市场关注。 〞德银事件会继续发酵，后续要看外资动态。〞一位外商银行交易员说。 另一公股银行交易主管称，昨日台湾央行宣布停止降息，此举与全球主要央行意识到宽松货币政策已到极 限，不愿意进一步宽松的作法一致。这对股市涨升动能将产生不利影响。 他认为，由于包括台股在内的亚洲新兴市场，先前在热钱持续挹注下，都已来到相对高位，除非有新一轮 资金买进，否则要再推升不易。 〞资金party不会更high了，但要一下垮掉也不容易，逢低还是会吸引资金买进。〞该交易主管说。 一外商银行交易主管表示，国际间变数仍多，美国有总统大选，欧洲有金融体系问题，这也让美联储年底 是不是一定升息打上问号，相对稳定的亚洲还是会吸引资金停泊。 交易员预期，下周台币交易区间暂看31.200-31.600。 台湾股市周五收跌逾1%，月线则收涨1.08%。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为卖 超76.72亿台币；上交易日为买超133.42亿台币。 多数新兴亚币周五下跌，因围绕德意志银行的担忧情绪打击市场人气，导致亚币前景黯淡，不过在对美国 将逐渐升息的预期提振下，亚币本月及本季度均录得涨幅。 韩元兑美元 本地收 报1,101.3，与前一交易日收盘价1,098.8涨基本持稳。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，终场指标一个月天期美元/台币换汇点折价幅度扩大；目前一 个月天期美元/台币远汇 报31.274/31.294，上日收在31.352。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.366 31.356 31.300-31.440 31.420 6.74 9.05 司 元太外汇经纪公 31.364 31.355 31.308-31.442 31.442 4.88 2.09 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.095/-0.070 -0.065/-0.045 美元/台币六个月期 -0.325/-0.285 -0.300/-0.260 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年 ；审校 林高丽)