日本经济：央行10月市场操作将减少购买超长期公债

路透东京9月30日 - 日本央行周五宣布，计划在10月份的首次市场操作中减少购买距离到期超过10年的公债。

日本央行上周曾表示，除了目前实施的负利率政策，将设法引导10年期日本公债收益率维持在零水准附近。（完）