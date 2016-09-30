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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 16:14 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月30日

路透9月30日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间1
6:13时，1港元=0.86022人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为21.94%，高于上交易日收盘的19.46%。
 
   公司名      A股代码       H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                        4.43           4.85          1.06
 建设银行                                        5.18           5.75          1.05
 中国银行                                        3.37           3.54          1.11
 农业银行                                        3.13           3.32          1.10
 招商银行                                       18.00          19.54          1.07
 中信银行                                        5.98           5.15          1.35
 交通银行                                        5.53           5.91          1.09
 民生银行                                        9.26           8.94          1.20
 中国人寿                                       21.41          20.00          1.24
 中国平安                                       34.16          40.20          0.99
 中国太保                                       28.75          28.65          1.17
 中信证券                                       16.12          16.46          1.14
 新华人寿                                       41.21          34.25          1.40
 海通证券                                       15.91          13.12          1.41
 华能国际                                        7.04           4.85          1.69
 大唐发电                                        3.84           2.07          2.16
 华电国际                                        4.95           3.48          1.65
 中煤能源                                        5.65           4.19          1.57
 中国神华                                       15.20          15.16          1.17
 中国石油                                        7.22           5.09          1.65
 兖州煤业                                       12.45           5.22          2.77
 中国石化                                        4.86           5.65          1.00
 上海石化                                        5.89           3.91          1.75
 中海油服                                       11.89           6.73          2.05
 仪征化纤                                        3.88           1.49          3.03
 中国铝业                                        3.74           2.81          1.55
 江西铜业                                       13.94           8.86          1.83
 洛阳钼业                                        3.71           1.59          2.71
 紫金矿业                                        3.21           2.49          1.50
 马钢股份                                        2.77           1.76          1.83
 鞍钢股份                                        4.52           3.74          1.40
 重庆钢铁                                        2.52           2.32          1.26
 海螺水泥                                       16.85          21.25          0.92
 洛阳玻璃                                       25.61           5.94          5.01
 京城机电                                        9.56           3.31          3.36
 中联重科                                        4.63           2.72          1.98
 金隅股份                                        4.32           2.98          1.69
 中国国航                                        7.24           5.21          1.62
 东方航空                                        6.21           3.57          2.02
 南方航空                                        7.00           4.35          1.87
 中国远洋                                        5.06           2.64          2.23
 中海集运                                        3.98           1.66          2.79
 中集集团                                       14.07           9.12          1.79
 中海发展                                        6.50           4.19          1.80
 宁沪高速                                        8.81          10.72          0.96
 深高速                                          8.59           8.14          1.23
 成渝高速                                        4.73           2.95          1.86
 皖通高速                                       12.19           6.45          2.20
 广深铁路                                        4.08           4.01          1.18
 中国南车                                        8.96           7.00          1.49
 中国交建                                       11.04           8.15          1.57
 中国铁建                                        9.01           8.80          1.19
 中国中铁                                        7.06           5.60          1.47
 长城汽车                                       10.69           7.55          1.65
 比亚迪                                         55.59          50.90          1.27
 广汽集团                                       22.30           9.97          2.60
 青岛啤酒                                       31.81          30.20          1.22
 白云山                                         24.44          19.04          1.49
 新华制药                                       12.85           5.70          2.62
 海信科龙                                       11.82           7.16          1.92
 南京熊猫                                       15.01           8.10          2.15
 晨鸣纸业                                        9.17           7.68          1.39
 上海医药                                       19.73          20.90          1.10
 中兴通讯                                       14.78          11.28          1.52
 东方电气                                        9.60           6.13          1.82
 潍柴动力                                        9.21          10.40          1.03
 东北电气                                        7.22           2.93          2.86
 广船国际                                       26.77          11.98          2.60
 昆明机床                                        8.03           2.73          3.42
 一拖股份                                       10.17           4.21          2.81
 北辰实业                                        4.33           2.64          1.91
 创业环保                                        8.76           4.38          2.32
 中国中冶                                        3.95           2.53          1.81
 金风科技                                       15.68          11.58          1.57
 丽珠                                           54.31          47.80          1.32
 万科                                           26.17          20.10          1.51
 郑煤机                                          5.93           3.63          1.90
 大连港                                          2.36           1.34          2.05
 山东墨龙                                       10.80           3.40          3.69
 浙江世宝                                       41.27          10.82          4.43
 复星医药                                       23.48          24.10          1.13
 光大银行                                        3.79           3.61          1.22
 东江环保                                       19.20          12.54          1.78
 上海电气                                        8.42           3.66          2.67
 广发证券                                       16.37          16.40          1.16
 华泰证券                                       17.95          15.70          1.33
 东方证券                                       15.83           7.84          2.35
 光大证券                                       16.24          11.54          1.64
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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