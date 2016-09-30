中国外管局报告：中国对外净资产变动受非交易变动与统计方法改变影响

路透北京9月30日 - 中国国家外汇管理局周五发布2016年上半年中国国际收支报告，以专栏形式指出，近年来中国对外净资产变动，不仅受国际收支金融账户交易的影响，也反映价格、汇率等非交易变动的作用，同时与中国因采用国际标准而改变统计方法有关。

专栏指出，在对外净债权问题上，需要结合投资回报以及对本国经济的影响来看。需理性看待对外净债务，只有具备足够吸引力，才能吸引他国资金流入本国。

以下为该篇题为《如何理性看待中国对外净资产排名变化》专栏的全文（图表省略）：

2015年末，我国对外净债权15,965亿美元，较2014年末略减63亿美元。我国对外净资产全球排名由2006年至2014年间的持续第二位降至第三位，德国超越我国位列第二，日本继续位列第一。近年来我国对外净资产变动，不仅受国际收支金融账户交易的影响，也反映价格、汇率等非交易变动的作用，同时与我国因采用国际标准而改变统计方法有关。

根据国际收支统计原则，对外净资产增减是国际收支金融账户交易和价格、汇率等非交易变动共同作用的结果。国际投资头寸表（IIP）反映一经济体某一时点对外金融资产、负债和净资产的存量状况，其与国际收支平衡表（BOP）中金融账户交易的关系为：IIP期初头寸+BOP金融账户交易+价格、汇率等非交易变动=IIP期末头寸。

从交易看，2014-2015年，我国国际收支金融账户对外净资产累计增加3,118亿美元，我国对外净资产余额相应增长3,118亿美元，而非使之下降。国际收支平衡表显示，一方面，在国家相关政策的支持以及“走出去”和“一带一路”战略的政策效果持续显现影响下，我国对外投资快速增加，2014-2015年我国非储备性质的对外投资资产净增加8,549亿美元，年均增加4,274亿美元，规模是2013年的近两倍。另一方面，受境内外汇率、利率变化等因素影响，国内市场主体主动调整自身资产负债结构，持续偿还对外债务以及非居民减少境内存款，我国对外净负债规模连续两年下降。在对外资产增加、对外负债下降的综合作用下，我国金融账户呈现对外净资产增加3,118亿美元，即资金净流出3,118亿美元。

从非交易因素看，统计方法调整以及价格、汇率变动造成的估值损失是近年我国对外净资产下降的主因。

首先，统计方法调整使我国对外股权负债于2014年和2015年大幅上升。2015年外汇局开始使用国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）标准编制数据，其中，境内企业境外上市的股权负债记录方法由原来的成本法（即境外上市当年筹资金额）调整为市值法（即境外上市股票年末市值），2014年数据也相应调整。方法的调整，使得境内企业境外上市多年以来的股价上涨影响集中反映在2014年，结果是我国对外股本负债从2013年末的2,977亿美元增加到2015年末的5,906亿美元，我国对外净资产随之减少约3,000亿美元。

其次，当期价格、汇率变动带来对外资产估值损失。2014-2015年，我国对外资产因价格、汇率因素减少3,969亿美元。目前对外净资产排名第一和第二的日本和德国也遭受了类似的估值损失。2015年末，日本对外净资产因估值等因素减少4,994亿美元，德国减少2,262亿美元。如果剔除历史估值以及数据完善等因素，则中日德三国的估值损失与净资产的比例基本相当。估值损失源自多方面，一方面，受美元加息影响，美元升值势头强劲（2015年全年美元累计升值9%），多数经济体货币兑美元出现不同程度贬值，这使得非美元计价的资产折算为美元时出现账面价值损失；另一方面，全球股票40市场、债券市场出现较大波动，欧元区和新兴市场股指呈下行态势，发达国家债市价格2015年末持续低迷，股本投资和债券投资因价格变动导致资产价值损失。

不过，这类估值损失为某一时点的账面价值减少，不是实际损失，当汇率、资产价格出现正向变化时，非交易变动有可能转变成对外资产估值增加。