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市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 16:43 BJT

欧洲汇市：英镑料连续第五季下跌，创1984年以来跨时最长跌势

上个月，英国央行将指标利率下调至纪录新低，重新启动资产购买计划，以缓和英国退欧带来的冲击。一些人预计英国央行年底前将再度放松政策。

周五早些时候的数据显示，9月英国消费者信心退回到退欧前的水平，这强化了对于退欧公投会给英国民众支出意愿造成持久影响的预期。

“好消息来自于英国消费者领域，退欧带来的冲击短暂，”三菱东京日联银行外汇策略师Derek Halpenny说。

“不太好的消息是莱斯企业晴雨表指数(Lloyds Business Barometer Index)，该指数是上升了，但仍保持在退欧前的水平，因此反映出市场对于企业未来将如何与欧洲打交道感到持续担忧。”

0805 GMT，英镑兑美元 跌0.1%至1.2954。

英镑兑欧元 升0.33%至0.8526，距离周一触及的六周低点0.8716仍不远。

下周，制造业和产出数据应该能提供有关英国经济状况的新指引。(完)

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(编译 刘秀红/王洋; 审校 王兴亚/高琦)

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