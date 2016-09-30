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市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 16:51 BJT

德国热股：德银CEO出面安抚集团员工，因负面消息纷飞

“我们现在的任务是要确保这种歪曲的观感不会对我们的日常业务造成重大影响，”他补充道。

德银危机的直接导火索是美国司法部对其高达140亿美元的罚款，因其抵押支持债券(MBS)的销售存在不当行为。

克莱恩在信中表示，鉴于同业类似案例中的最终和解金额较低，围绕此案结果的不确定性不能成为德银股价下滑的理由。(完)

(编译 高琦/王琛；审校 白云)

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