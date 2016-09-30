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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 17:10 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低2.1%，受沪胶下滑、日圆走强及油价下跌拖累

橡胶价格下跌促使印度的轮胎制造商提高采购量，提振了该国的橡胶进口。印度橡胶局周五称，8月天然橡胶进口比去年同期激增27%至47,540吨。

市场参与者称，投资者在中国国庆长假来临前保持谨慎。中国市场将休市一周。

“上海期货疲弱促使投资者在中国国庆长假前进行仓位调整，”东京的一名经纪人说道。

上海主力1月期胶 跌270元人民币，收报每吨13,255元人民币(1,987.20美元)。

新加坡10月期胶 最新报每公斤134.50美分，跌0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/王琛；审校 孙茉莉/王兴亚)

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