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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：10月3日及下提存期资金预期变化一览表

路透台北10月3日 - 台湾货币市场周一及下提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期5,174.5亿台币。 
    --103甲14期2息6.75亿台币。

    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。
    --Morgan Stanley发行2.25亿美元计价国际板债券。
   ---------------------------------------------------------------------------------------
    下提存期   
     
    宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)5,964.8亿台币。 
        10/04                     1,810.5亿台币
        10/05                     1,414.5亿台币
        10/06                     1,590.5亿台币
        10/07                       2,536亿台币
        10/08                         150亿台币
        10/10                     3,004.5亿台币
        10/11                     3,708.8亿台币
        10/12                       2,028亿台币
        10/13                       882.5亿台币
        10/14                          40亿台币
        10/17                       6,320亿台币
        10/18                     2,759.5亿台币
        10/19                     3,950.5亿台币
        10/20                       3,232亿台币
        10/21                       1,636亿台币
        10/24                       3,180亿台币
        10/25                          30亿台币
        10/26                          25亿台币
        10/27                       5,409亿台币
        10/28                         637亿台币
        10/31                           6亿台币
        11/01                          19亿台币
        11/02                       1,570亿台币
        11/03                          25亿台币
   
    --公债还本与付息共535.181725亿台币。     
         10/15     102甲11期3息          3.75亿台币 
         10/15     103甲15期2息      4.306725亿台币 
         10/15     104甲13期1息         4.375亿台币 
         10/19      90甲7期15息          17.5亿台币 
         10/19      90甲7期本金           500亿台币 
         10/26     104甲14期1息          5.25亿台币 
    --国库券还本与付息共300亿台币。  
    10/13：财105-1期273天期国库券到期还本付息合计300亿台币。   
    
    --上市大型公司现金股利发放时程：
    10/07：鸿海 发放625.53亿台币现金股利。                  
      
    --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素：
    --10/4: 中央银行发行364天期定存单，金额1,600亿台币，3日标售。
    --10/13：中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，12日标售。
    --10/18：财政部发行105甲12期公债，天期为2年期，暂定金额为300亿台币，13日标售。
    --10/25：财政部发行105甲13期公债，天期为5年期，暂定金额为300亿台币，20日标售。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)     

 (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)

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