香港个股：康师傅增持与日本朝日合营股份，涉资1.65亿美元

据公告，根据协议，康师傅及其主要股东顶新将分别向朝日子公司AIB收购合营公司康师傅饮品控股各5%股份，完成后AIB于康师傅饮品控股的持股比例将由30.4%降至20.4%，康师傅与顶新的持股比例则分别升至52.5%及22.1%。