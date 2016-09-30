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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 17:06 BJT

香港个股：康师傅增持与日本朝日合营股份，涉资1.65亿美元

路透香港9月30日 - 中国主要茶饮以及方便面企业--康师傅控股 周五称，今天签署协议增持与日本朝日集团控股 的合营公司股份，涉资1.65亿美元。

据公告，根据协议，康师傅及其主要股东顶新将分别向朝日子公司AIB收购合营公司康师傅饮品控股各5%股份，完成后AIB于康师傅饮品控股的持股比例将由30.4%降至20.4%，康师傅与顶新的持股比例则分别升至52.5%及22.1%。

康师傅表示，本次购买股份的代价为1.65亿美元，将以内部资源应付。

于2015年度，康师傅饮品控股录得税后利润4,100万美元，上年同期则为1.54亿美元。

康师傅今天收跌0.55%，报8.98港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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