中国债市：沪深证交所发布公司债簿记建档指引，加强对发行定价监管

路透上海9月30日 - 中国上海和深圳证券交易所周五发布“公司债券簿记建档发行业务指引”，指引旨在进一步规范公司债券的发行定价和配售方式，保护交易各方的合法权益。

沪深证交所指出，相关指引涵盖现有的公开发行公司债券（包括大公募及小公募）簿记建档业务。而非公开发行的公司债采用簿记建档发行的，参照本指引。

刊登在深圳证交所网站的通知称，公开发行公司债券时承销机构和发行人可自主选择在承销机构自有场所进行簿记，也可以选择在交易所簿记建档发行。非公开发行公司债券由于产品设计灵活、投资者数量少以及非公开发行等特点，暂不作强制簿记要求。

指引规定了各参与方应履行的职责，包括明确簿记管理人职责范围并强化其内控管理制度，明确簿记建档中以防止利益冲突为核心防范各种风险，禁止参与人在簿记建档过程中违反公平竞争、进行不当利益输送，公平对待各类投资人等。

指引并明确了交易所自律监管职责。交易所可以联合证监局不定期开展簿记建档检查工作，如有违反指引的，可以给予监管措施或者纪律处分，可视情节轻重采取要求作出解释和说明、书面警示、约见谈话和上报中国证监会等监管措施。

而对于严重违反法律法规及指引规定的，交易所将视情节轻重采取通报批评和公开谴责等纪律处分措施。（完）

参看详情，请点选深圳证交所网站 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)