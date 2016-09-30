台湾个股：兆丰银芝加哥分行遭美查获法规遵循等缺失，已撤换经理

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北9月30日 - 台湾最大外汇银行--兆丰银行纽约分行此前遭美方重罚1.8亿美元后，兆丰银行总经理杨豊彦周五对路透证实，该行芝加哥分行亦遭到美国当地金融主管机关查获〞法规遵循上有缺失〞等问题，并遭美方要求撤换分行负责人。
而兆丰银亦配合当地主管机关的规定，已经撤换芝加哥分行经理。另为了解实际情况，兆丰金 新任董事长张兆顺下周将赴美国和加拿大，拜访相关金融主管机关并进行沟通。
〞芝加哥分行在法规遵循上有些缺失要改善。〞杨豊彦说，至于芝加哥分行是否会遭美方罚款，他表示，〞我们希望不要，目前没有这样的讯息。〞
而两位不愿具名的兆丰银主管称，美国依利诺州金融主管机关及芝加哥联邦准备理事会(FED)今年初在金检该行芝加哥分行时，查到芝加哥分行没有专职的法遵人员，以及内控未臻完备等与纽约分行类似的问题；但芝加哥营运规模远比纽约分行小许多，情节亦较纽约轻微很多。
兆丰金前董事长徐光曦八月中接掌兆丰金后，先飞往纽约与纽约DFS签订合意书，之后又赴芝加哥，与当地金融主管机关就金检报告内容所提改善措施进行沟通。新任董事长张兆顺下周亦将赴美、加拜访当地主管机关并进行沟通。(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
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