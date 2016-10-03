重温稿--台湾货币市场：资金紧俏情况略和缓，惟季底效应使短率居高不下

* 资金紧俏情况和缓，惟拆款利率居高不下 * 票券商急找钱，部分银行拉升拆款利率 * 一家大银行拉升利率，短票利率微升 * 资金排挤效应，债券RP利率续处高档 记者 罗两莎 路透台北9月30日 - 台湾银行间拆款利率周五微扬。资金调度人士表示，今天市场资金〞紧〞张气氛虽略 缓和，但今天是季底最后一天，各票券公司需金孔急，拆款利率居高不下，一周拆款利率仍在0.40%以上。 他们指出，今天市场资金仍处于偏紧状态，一家市场〞大金主〞虽有提供拆款资金，但仍有部分票券公司 依旧四处找钱。 〞我们今天有做拆款，但还是有票券公司缺口没平，不过今天没有昨天那么紊乱了。〞一大型银行资调人 员说。 他们表示，央行周四理监事会虽决议维利率不变，且维持〞宽松〞货币政策基调，但受到季底因素性及营 所税暂缴等因素影响，今天资金并未现宽松迹象，拆款利率微幅走扬，特别是票券公司普遍偏紧。 〞票券公司还是很缺啊，但有钱就好啦，利率稍微高一点也没有办法，最怕是没钱。〞一位大型银行资调 人员说。 〞今天利率有加一点点，对银行一周是0.35-0.38%，还有票券商来拜托，但受到额度限制，我们也没有办 法。〞另一大银行资调人员说。 本地时间 18:08 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.366 31.356 台湾加权股价指数<.TWII 9,166.85 9,270.90 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.188% 0.203% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.260% 0.184-0.320% --一周拆款利率区间 0.186-0.420% 0.195-0.420% --两周拆款利率区间 0.260-0.400% 0.340-0.400% **短票利率微升** 短票方面，票券商交易员指出，今天资金依旧紧俏，短票利率微幅拉升，加上一家大型银行顺应市场资金 情势及利率水准，把30天自保利率调升至0.37%，其余大致落在0.38-0.42%。 他们表示，今天市场状况虽比昨天稍微好一点，但买方(银行)大都是开在0.40%以上，为补资金缺口也不 敢太计较利率。 〞有缺口，就尽量调节吧，反正能跨月的就是那几家。〞一大型票券商交易员说。 另一大型银行交易员称，今天有把自保30天期短票利率往调上，即贴近市场利率0.37%，〞目前市场的利 率大概在0.38%。〞 今日30天跨季短票卖断利率微幅拉升，主要承作在0.38-0.42%，少数成交在0.37%；上日则在0.38-0.40% ，少数飙到0.48%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.375%，区间在0.26-0.43%，成交量110.01亿 台币；前日加权平均利率为0.356%，区间在0.27-0.45%，成交量为125.43亿台币。 台湾央行周五发行637.5亿台币定存单，与今日定期存单到期金额511.5亿台币相较，存单到期余额增126 亿台币。 下周到期央行定存单共1兆2,526亿台币，分别为周一5,174.50亿、周二1,810.50亿、周三1,414.50亿、周 四1,590.50亿及周五2,536亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为负103亿台币，累计至周日超额准备1兆3,619亿台币、加计前 期1%的超额准备为1兆5,147亿台币。 **债券RP利率续处高档** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员说，今天资金状况比昨天好一些些，也比较不紊乱了，但利率依 旧处于相对高档水准，料下周季效因素消失后，利率有望回落。 〞票的利率小高，因为有部分钱被吸走了，最近公司债发行多了一点，选择多一些，我们找钱也比较辛苦 。〞一大型证券商交易员说。 票券商交易员亦称，今天情况虽有改善，但气氛还是相当紧张，利率居高不下。 今天有法商法国兴业银行发行30年期美元计价金融债券，金额为3.10亿美元。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.28-0.32%，上日在 同在此水准；与银行承作的公债RP利率主要落在0.30-0.32%，上日亦同；公司债附买回利率在0.35-0.36%，上 日则在0.35-0.37%。 大型票券商与金融机构承作利率续处于高档水准。短天期公债附买回利率区间在0.21-0.26%；上日亦在此 水准，短天期公司债附买回利率主要在0.21-0.30%；上日亦同；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.30 -0.32%，上日则在0.33-0.34%。(完) (审校 曾祥进)