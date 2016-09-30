东南亚股市：收低，印尼股市受烟草消费税上调担忧拖累下跌

涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 370.65 -3.90 -1.04 +11.37 332.82 新加坡 2869.47 -16.24 -0.56 -0.46 2882.73 马来西亚 1652.55 -17.09 -1.02 -2.36 1692.51 泰国 1483.21 -8.22 -0.55 +15.15 1288.02 印尼 5364.80 -67.15 -1.24 +16.80 4593.01 菲律宾 7629.73 -85.13 -1.10 +9.75 6952.08 越南 685.73 -2.82 -0.41 +18.43 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/王洋; 审校 于春红/白云)