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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 18:42 BJT

东南亚股市：收低，印尼股市受烟草消费税上调担忧拖累下跌

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   370.65    -3.90   -1.04  +11.37   332.82
    新加坡                     2869.47   -16.24   -0.56   -0.46  2882.73
    马来西亚                  1652.55   -17.09   -1.02   -2.36  1692.51
    泰国                      1483.21    -8.22   -0.55  +15.15  1288.02
    印尼                      5364.80   -67.15   -1.24  +16.80  4593.01
    菲律宾                     7629.73   -85.13   -1.10   +9.75  6952.08
    越南                        685.73    -2.82   -0.41  +18.43   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/王洋; 审校 于春红/白云)

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