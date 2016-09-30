香港个股：光大控股出售银联商务9.34%股权，料获6.34亿港元税前收益

路透香港9月30日 - 中国光大集团在港金融业务分支--光大控股 周五宣布，将以代价约18.3亿元人民币悉数出售其在银联商务有限公司的9.34%股权，估计将因此录得约6.34亿港元的税前收益。

公司的声明称，退出这项非核心投资将可令集团优化投资组合，指明专注于基金管理及投资业务。

银联商务由中国银联控股，主要从事提供银行卡支付服务，亦提供银行卡刷卡、网上支付及储值卡验收服务。

向光大控股买入上述权益的买方为光际谘询（北京）有限公司，由 爱奇光控股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）拥有99.99999%权益，其余.00001%权益由光大控股的全资附属公司拥有。

光大控股今天收低3.76%，报15.86港元。（完）

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