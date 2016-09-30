中国金融：交易商协会发布信用风险缓释工具试点业务的备案事项

路透北京9月30日 - 中国银行间市场交易商协会（NAFMII）周五发布通知，就信用风险缓释工具（CRM）试点业务相关备案事项做出规定，要求符合要求的CRM业务参与者应加入交易商协会成为会员。

交易商协会网站刊登的通知称，金融机构备案成为核心交易商应符合国家金融管理部门的业务资质要求，配备从事信用风险缓释工具的专业人员，建立信用风险缓释工具内部操作规程和风险管理制度，且最近两年没有违法和重大违规行为。

核心交易商备案成为信用风险缓释凭证创设机构，应满足净资产不少于40亿元人民币、具有较强的信用风险管理和评估能力，有丰富的信用风险管理经验，并配备5名以上（含5名）的风险管理人员等要求。

通知还就非法人产品备案和其他非金融机构备案成为一般交易商做出规定。

交易商协会此前已正式发布信用违约互换（CDS）和信用联结票据（CLN）业务指引，并同时发布了修订后的CRM（信用风险缓释工具）相关业务规则，这预示着酝酿多时的CDS推出在即。 （完）

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