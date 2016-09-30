马来西亚期市：棕榈油期货反弹收高，受马币走弱和空头回补提振

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透吉隆坡9月30日 - 马来西亚棕榈油期货周五午盘反弹并收高，因马币下滑扶助需求，且交易员在长周末前回补仓位。
指标12月棕榈油期货 收高0.7%，收报每吨2,634马币(林吉特)。
今日盘中一度触及2,603马币的低位。交易量为39,722口。
“马币走弱和空头回补是主要的推动力，”一位在吉隆坡的交易员说。下周一市场将逢公众假日休市一天。
马币兑美元周五下跌0.24%，有利于吸引外国投资者。
本周棕榈油累计下跌1.6%，因供给料增加，而且市场对主要买家的需求仍有担心。
著名行业分析师Dorab Mistry上周表示，毛棕榈油价格未来两个月预计将下滑至2,200马币，因新年度产量复苏。
船货验证机构Intertek Testing Services的数据显示，马来西亚9月1-30日棕榈油出口较前月同期下降15%。
马来西亚棕榈油出口可能会放缓，因北半球气温下降会使棕榈油凝固，降低其对买家的吸引力，所以中国和印度的需求将转弱。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油期货 稍稍上涨。
大连商交所1月豆油期货 则持平。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油目标价在2,541马币。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)
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