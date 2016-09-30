国际油市：亚洲燃料油市场走软，裂解价差下滑因供应增加

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透新加坡9月30日 - 业内消息人士称，亚洲燃料油市场周五走软，近月跨月价差和较迪拜原油的裂解价差均跌至数周低点，受供应增加的迹象影响。
“既然阿拉伯海湾地区的夏季结束，我们将看见这个地区出来更多的船货，”一位新加坡交易商说。
中东供应增加，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)供应增加，亚洲产量提高，都有助于缓解近期燃料油供应收紧的情况。
荷兰咨询机构PJK International称，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)独立存放的燃料油库存在截至周四的一周内跳升31.4%。
截至9月29日的一周，ARA的燃料油库存增加186,000吨至778,000吨。
洲际交易所的380-cst燃料油10月/11月价差周五最多下滑0.5美元至平价，但后来收复一些失地。
指标180-cst燃料油裂解价差 周五连续第四日下滑，跌至较迪拜原油每桶贴水4.74美元，创9月9日以来最宽贴水。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)
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