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市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 21:39 BJT

美国热股：无线设备制造商Calamp第二季营收低于预估，盘初挫跌逾11%

路透9月30日 - 无线设备制造商Calamp Corp 公布的第二季营收低于预估。

Calamp周四收报16.41美元，周五盘初大跌11.5%，报14.52美元，(完) (编译 王洋; 审校 白云)

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