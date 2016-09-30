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市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 21:40 BJT

美国热股：有消息称高通正在洽购恩智浦半导体

路透9月30日 - 两位知情消息人士表示，高通(Qualcomm) 正在洽购恩智浦半导体 ，这笔交易可能价值逾300亿美元，可望促进高通的业务多元化，在汽车业进一步扩张。

高通股价周五盘初上涨逾3%，恩智浦半导体股价上涨逾5%。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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