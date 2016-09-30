版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 21:42 BJT

美国热股：Threshold Pharmaceuticals癌症新药试验不达标，盘初暴跌48%

路透9月30日 - 生物科技公司Threshold Pharmaceuticals 周四表示，其治疗癌症的药物未能在两项中期试验中达到主要目标。

Threshold Pharmaceuticals周四收报1.18美元，周五盘初暴跌48%，报0.6美元。(完) (编译 王洋; 审校 白云)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐