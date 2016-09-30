国际油市：亚洲柴油价差略微改善，但中国供应将带来下滑压力

路透9月30日 - 交易商称，亚洲柴油价差周五略有改善，但一旦来自中国的供应充斥市场，价差预计将下滑。

中国给炼厂设定的第四季出口配额为347万吨，今年总出口配额因此达到4,607.5万吨。

这比2015年中国出口的柴油、汽油、航煤和石脑油总量要高出逾80%。

柴油占中国第四季出口配额的大半部分，为153万吨，汽油为104万吨，石脑油和航煤占余下的90万吨。

交易商称，这预计将打压已然供应过剩的柴油市场。

招标文件显示，印度Mangalore Refinery Petrochemicals Ltd (MRPL)已在求售一批10月底的高硫柴油船货。

交易商说，印度9月柴油出口料保持高位，受季风季降雨天气影响，但一旦国内需求开始再度上升，有可能从10月减少出口。

新加坡市场达成一笔柴油交易，一笔航煤交易。

兴隆向卢克石油(Lukoil)出售25万桶含硫500ppm柴油，船期在10月26日至30日之间，价格为每桶56.88美元。

托克从BP购入10万桶航煤，船期为10月17日至21日，价格为每桶较10月17日至21日新加坡平均报价贴水0.9美元。(完)

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