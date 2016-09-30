国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第四日下跌，触及两周半低点

路透新加坡9月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四日下跌，来到两周半低位每吨35.65美元，交易员表示因至少在短期内供给预计将超过需求。

亚洲汽油裂解价差也触及两周半低点每桶8.27美元。

今年剩下的三个月中国的汽油和石脑油出口可能会较高，因政府为国有炼厂和地方炼厂设定了347万吨的第四季油品出口配额。

北亚石化厂商本周持续的石脑油买盘不足以逆转市场的氛围。

台塑石化以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水8-9美元的价格，买进不到10万吨11月上半月到岸的石脑油。

单单是在本周，台湾、韩国和马来西亚就总计买入逾30万吨各类级别的11月上半月石脑油。

在新加坡，皇家荷兰/壳牌石油集团从现货窗口买入更多汽油，使得周一至周五的总购买量达到45万桶，比之前三个交易日多出65%。

尽管45万桶的数量并不是很大，也就够装满一艘远程船舶，但交易员表示这对于壳牌来说几天之内就购买这么多数量的船货有些不同寻常。

壳牌周五对四艘95号汽油船货支付的价格是每桶60-60.30美元，装运日期介于10月15-19日以及10月20-24日。

在新加坡的Bukom，壳牌运作着一个日产能50万桶的炼厂和一个年产逾90万吨的乙烯裂解装置。

周四壳牌宣布其该裂解装置的基础化学品供给遭遇不可抗力，因本周稍早发生故障。(完)

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