全球航运：波罗的海乾散货运价指数走低，因大型船舶运费下降

路透9月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下滑，因海岬型和巴拿马型船舶运费下降。

整体乾散货运价指数 跌13点，或1.46%，至875点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫59点，或2.85%，报2,008点。海岬型船舶日均获利下降359美元，报12,710美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑15点，或2.02%，报726点。日均获利减少124美元，报5,815美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。