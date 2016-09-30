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市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 21:41 BJT

美国热股：中国联合投资体收购利盟国际获得美国当局批准

路透9月30日 - 打印机厂商利盟国际 获得美国外资审议委员会(CFIUS)的批准，允许以中国珠海艾派克科技股份有限公司 和君联资本组成的联合投资体收购利盟国际。

利盟国际股价周五盘初大涨逾13%，周四收报35.13美元。(完) (编译 白云; 审校 王洋)

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