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市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 21:38 BJT

美国股市：开高，金融股上扬

路透9月30日 - 美国股市周五开高，今天是第三季最后一个交易日，金融股上扬，投资者也在对一系列经济数据进行评估。

道琼工业指数 涨107.59点，或0.59%，至18,251.04点；标准普尔500指数 涨10.42点，或0.48%，至2,161.55点；纳斯达克指数 涨22.31点，或0.42%，至5,291.46点。(完)

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