表格：9月OPEC石油日产量按月升7万桶，至3,360万桶近期历史高位-路透调查

路透9月30日 - 周五公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)9 月原油日产量较8月增加7万桶，至近期历史最高水准3,360万桶，因伊拉 克和利比亚增产，盖过沙特原油日产量小幅下跌至1,055万桶的影响。 科威特8月数据被上修3万桶。 以下为OPEC成员国8月日产量详细数据(单位：百万桶) 9月 8月 阿尔及利亚 1.100 1.090 安哥拉 1.750 1.770 厄瓜多尔 0.550 0.550 加蓬 0.220 0.220 印尼 0.730 0.740 伊朗 3.630 3.620 伊拉克 4.430 4.310 科威特 2.910 2.900(修正) 利比亚 0.350 0.260 尼日利亚 1.440 1.470 卡塔尔 0.650 0.650 沙特 10.550 10.700 阿联酋 3.050 3.000 委内瑞拉 2.24 2.25 OPEC总日产量 33.600 33.530(完) (编译 利棣儿；审校 母红)