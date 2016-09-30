版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 1日 星期六 01:24 BJT

表格：9月OPEC石油日产量按月升7万桶，至3,360万桶近期历史高位-路透调查

路透9月30日 - 周五公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)9
月原油日产量较8月增加7万桶，至近期历史最高水准3,360万桶，因伊拉
克和利比亚增产，盖过沙特原油日产量小幅下跌至1,055万桶的影响。
    
    科威特8月数据被上修3万桶。
                    
    以下为OPEC成员国8月日产量详细数据(单位：百万桶)
    
                      9月       8月
     阿尔及利亚      1.100        1.090  
     安哥拉          1.750        1.770 
     厄瓜多尔        0.550        0.550 
     加蓬            0.220        0.220 
     印尼            0.730        0.740 
     伊朗            3.630        3.620 
     伊拉克          4.430        4.310
     科威特          2.910        2.900(修正) 
     利比亚          0.350        0.260 
     尼日利亚        1.440        1.470
     卡塔尔          0.650        0.650 
     沙特           10.550       10.700
     阿联酋          3.050        3.000  
     委内瑞拉        2.24         2.25
     OPEC总日产量   33.600       33.530(完)    
    
  
 (编译 利棣儿；审校 母红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐