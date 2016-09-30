表格：9月OPEC石油日产量按月升7万桶，至3,360万桶近期历史高位-路透调查

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透9月30日 - 周五公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)9 月原油日产量较8月增加7万桶，至近期历史最高水准3,360万桶，因伊拉 克和利比亚增产，盖过沙特原油日产量小幅下跌至1,055万桶的影响。 科威特8月数据被上修3万桶。 以下为OPEC成员国8月日产量详细数据(单位：百万桶) 9月 8月 阿尔及利亚 1.100 1.090 安哥拉 1.750 1.770 厄瓜多尔 0.550 0.550 加蓬 0.220 0.220 印尼 0.730 0.740 伊朗 3.630 3.620 伊拉克 4.430 4.310 科威特 2.910 2.900(修正) 利比亚 0.350 0.260 尼日利亚 1.440 1.470 卡塔尔 0.650 0.650 沙特 10.550 10.700 阿联酋 3.050 3.000 委内瑞拉 2.24 2.25 OPEC总日产量 33.600 33.530(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583