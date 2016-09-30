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市场报道 | 2016年 10月 1日 星期六 01:48 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元连跌第五季，创1984年以来最长季度跌势

路透伦敦9月30日 - 英镑周五小幅上升，兑美元料将连跌第五季，创下1984年以来最长季度跌势。

在英国公投退欧后不久，英镑兑美元 暴跌至31年低位，第三季初最低跌至1.28美元，在公投之前已经因担忧可能脱欧而下跌。

英镑/美元目前较2014年中所及六年高位低逾0.40美元或25%，因英国退欧的不确定性，以及英国央行升息预期已不复存在而承压。

上个月，英国央行将指标利率下调至纪录新低，重新启动资产购买计划，以缓和英国退欧带来的冲击。一些人预计英国央行年底前将再度放松政策。

英国7月服务业增幅远高于预期，这是迄今为止，反应6月公投后英国经济并未大幅放缓的最为明显迹象。 消息仅短暂提振英镑，在1500 GMT，英镑略低于1.30美元，日内基本持平。

有报导称，德意志银行正与美国司法部就抵押贷款支持债券相关调查和协议进行磋商，罚金可能远低于美国政府要求的140亿美元。消息发布后，英镑应声跳涨至1.3024美元的日内高位。不过，英镑本月仍下跌1%，本季下挫超过2%。(完) 　　

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