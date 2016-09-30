金属期市：期铅上涨最多5%，期铜创2015年2月来最大月涨幅

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 期铜追补其它基本金属的涨势
* LME期铅第三季上升19%，期锡升幅接近18%
路透伦敦9月30日 - 期铅周五上涨最多5%，触及去年5月来最高。期铜录得一年半来最大月升幅，因对需求增长的乐观情绪扶助期铜追补其它基本金属的涨势。
锡和锌周五也触及数月高位，铅和锡季度升幅创下数年最大，受供应收紧和库存不断下降提振。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铅 收涨2.9%，至每吨2,123美元，盘中触及2015年5月以来最高2,157美元。期铅过去三个月攀升19%，为四年来最大季度涨幅。
交易商表示，基本面因素提振期铅本周上涨。澳洲南澳停电，导致Nyrstar旗下年产能18.5万吨的Port Pirie铅冶炼厂暂停生产。
LME期铜 收盘时没有成交，买盘最后报4,864美元，升0.5%，9月上涨5.3%。
“铜价追补其它基本金属的涨势，”Bernstein Research分析师Paul Gait表示，“期铜在今年大部份时间都跑输，相较于其它基本金属，尽管中期基本面有所增强，但铜价的表现的确不如人意。”
锡升 收涨0.9%，报20,025美元，稍早触及21个月高位20,150美元。锡第三季上涨超过17%，为2013年第三季以来最大季度涨幅。
期镍 收涨1.3%，报每吨10,575美元。期锌 收涨0.9%，报2,377美元，盘中触及16个月高位2,399.50美元。期铝 收升0.1%，报1,673美元。(完)
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