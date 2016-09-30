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亚洲 | 2016年 10月 1日 星期六 03:29 BJT

纽约期市：原糖从四年高位进一步下跌，因技术面转弱

路透纽约/伦敦9月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货下跌，在上日触
及2012年高位后骤降引发技术性卖出后，市场延续跌势，稍早投资者对德
意志银行的担忧降低了金融市场的风险意愿。
    
    纽约可可触及一年半低位后，逆转走势上涨。咖啡期货涨跌互见。
    
    3月原糖期货 收跌0.35美分，或1.5%，报每磅23美分。该合约
周四追平2012年7月触及的高位24.10美分。
    
    周四市场出现大逆转，以及和2012年7月高位共同形成的“双顶”形
态，是一个警示信号，法国兴业银行董事兼糖衍生部门全球主管James Ca
ssidy说。
    
    “在这种信号出现后，市场涨势开始消退是很常见的现象，”他说。
    
    3月原糖合约第三季上涨13%，连续第六季上升，因交易员聚焦全球供
应不足。
    
    12月白糖期货 收跌5.50美元，或0.9%，报每吨597.20美元。
           
    纽约12月可可期货 收高33美元，或1.2%，报每吨2,761美元，
盘中跌至2,708美元，为2015年4月以来现货月合约的最低位。该合约本季
下跌8.1%。
    3月伦敦可可期货 收涨8英镑，或0.4%，报每吨2,164英镑。  
   
    
    12月阿拉比卡咖啡期货 收升1.4美分，或0.9%，报每磅1.5155
美元。阿拉比卡咖啡期货连续第四季上涨，因全球出口按年增加。
    
    11月罗布斯塔咖啡期货 收跌6美元，或0.3%，报每吨2,004美
元。(完)    
    
      
      
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 (编译 利棣儿；审校 母红)

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