纽约期市：原糖从四年高位进一步下跌，因技术面转弱

路透纽约/伦敦9月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货下跌，在上日触 及2012年高位后骤降引发技术性卖出后，市场延续跌势，稍早投资者对德 意志银行的担忧降低了金融市场的风险意愿。 纽约可可触及一年半低位后，逆转走势上涨。咖啡期货涨跌互见。 3月原糖期货 收跌0.35美分，或1.5%，报每磅23美分。该合约 周四追平2012年7月触及的高位24.10美分。 周四市场出现大逆转，以及和2012年7月高位共同形成的“双顶”形 态，是一个警示信号，法国兴业银行董事兼糖衍生部门全球主管James Ca ssidy说。 “在这种信号出现后，市场涨势开始消退是很常见的现象，”他说。 3月原糖合约第三季上涨13%，连续第六季上升，因交易员聚焦全球供 应不足。 12月白糖期货 收跌5.50美元，或0.9%，报每吨597.20美元。 纽约12月可可期货 收高33美元，或1.2%，报每吨2,761美元， 盘中跌至2,708美元，为2015年4月以来现货月合约的最低位。该合约本季 下跌8.1%。 3月伦敦可可期货 收涨8英镑，或0.4%，报每吨2,164英镑。 12月阿拉比卡咖啡期货 收升1.4美分，或0.9%，报每磅1.5155 美元。阿拉比卡咖啡期货连续第四季上涨，因全球出口按年增加。 11月罗布斯塔咖啡期货 收跌6美元，或0.3%，报每吨2,004美 元。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)