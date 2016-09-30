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市场报道 | 2016年 10月 1日 星期六 04:55 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦尾盘上涨，因USDA库存数据符合预期

路透芝加哥9月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦周五收高，
交易商表示，月末和季末的技术性买盘带动小麦尾盘上升。
    
    CBOT-12月小麦期货 升3美分，结算价报每蒲式耳4.02美元。
    
    基金持有大量长时间CBOT小麦净空头头寸，使市场容易因回补空头反
弹。
    
    9月，CBOT-12月小麦 升13-3/4美分或3.5%。本季，该合约跌63-
1/2美分或13.6%。
    
    美国农业部报告显示，截至9月1日，美国小麦库存为25.27亿蒲式耳
，为1987年来最高，处于市场预估区间的高端。      
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为121,825口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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