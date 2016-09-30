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市场报道 | 2016年 10月 1日 星期六 04:55 BJT

芝加哥期市：大豆期货上涨，因USDA公布的库存水平低于市场预估

路透芝加哥9月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五小幅上涨，因美国农业部(USDA)季度库存预估在市场预期水平之下，但预料美国大豆收成创纪录，抑制了大豆价格涨幅。

11月大豆期货合约 收升3-3/4美分，或0.4%，报每蒲式耳9.54美元。该合约本月跌0.6%，连续第三个月下跌。本季下跌18.8%，为两年来最大季度跌幅。

USDA周五表示，截至9月1日，大豆库存总计1.97亿蒲式耳，为同期五年高位，但低于分析师平均预期的2.01亿蒲式耳。

交易商称，美国大豆出口需求仍然强劲，但收成报告显示单产远高于均值，限制大豆价格涨幅。

12月豆粕合约 收涨0.9美元，报每短吨299.6美元。12月豆油合约 涨0.1美分，报33.44美分。

今日CBOT大豆预估成交量为225,440口，豆粕为89,652口，豆油为113,407口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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