美国债市：公债收益率攀升，因德银反弹带动股市上扬

* 美国30年期公债收益率升至一周高位 * 德银股价反弹，但分析师保持观望态度 * 美国数据不算亮丽，但有改善 路透纽约9月30日 - 美国公债收益率周五上升，因德意志银行股价上 扬和经济数据总体稳健扶助改善风险意愿。稳健的经济数据令美国联邦储 备理事会(美联储/FED)12月加息的可能性犹在。 美国30年期公债收益率触及一周高位，两年期公债收益率从六周低点 反弹，日内上升近2个基点。 报导称，德意志银行接近与美国司法部就抵押贷款支持债券相关调查 达成和解，和解费用将低于司法部之前提议的140亿美元，消息扶助燃点 德银股价的反弹势头，且德银执行长称，该行财务状况仍然稳定。 德银在欧洲市场收涨6.4%，德银美国存托凭证(ADR)大幅收高15%，周 四下挫7%。 “德银大涨，但它所面临的困境对固定收益市场造成的影响可能持续 至至少10月头两周，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel说。 分析师表示，尽管德银股价劲涨，但情况不会逆转。 “很明显，大家担心周末会发生什么事，”Seaport Global董事总经 理Tom di Galoma说。“对许多人而言，这已成为不争的事实。大家都不 知道德银的麻烦究竟会有多大。” 美国经济数据方面，分析师说，尽管报告不算亮丽，但向正面方向发 展。8月美国消费者支出下跌，但核心通胀小升。 此外，美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI)从8月的51.5升至54.2。 美国10年期公债 价格尾盘下跌12/32，收益率从周四尾盘 1.556%上涨至1.597%。 不过，美国公债收益率趋势仍为下行，过去九个交易日中有七日下跌 ，鉴于全球地缘政治紧张局势和美国大选前的政治不确定性。 美国30年期公债 价格下跌一个大点，收益率从周四尾盘2 .274%上涨至2.319%。 短债方面，两年期公债 价格跌1/32，收益率报0.761%，高 于周四的0.746%和欧洲交易时段触及的六周低位0.718%。 -----------------------1925 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-250/256 0.7619 0.016 五年期公债 99-228/256 1.1476 0.031 10年期公债 99-32/256 1.5961 0.040 30年期公债 98-136/256 2.3184 0.044(完)