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亚洲 | 2016年 10月 1日 星期六 05:20 BJT

美国债市：公债收益率攀升，因德银反弹带动股市上扬

* 美国30年期公债收益率升至一周高位
    * 德银股价反弹，但分析师保持观望态度
    * 美国数据不算亮丽，但有改善

    路透纽约9月30日 - 美国公债收益率周五上升，因德意志银行股价上
扬和经济数据总体稳健扶助改善风险意愿。稳健的经济数据令美国联邦储
备理事会(美联储/FED)12月加息的可能性犹在。
    
    美国30年期公债收益率触及一周高位，两年期公债收益率从六周低点
反弹，日内上升近2个基点。
    
    报导称，德意志银行接近与美国司法部就抵押贷款支持债券相关调查
达成和解，和解费用将低于司法部之前提议的140亿美元，消息扶助燃点
德银股价的反弹势头，且德银执行长称，该行财务状况仍然稳定。
    
    德银在欧洲市场收涨6.4%，德银美国存托凭证(ADR)大幅收高15%，周
四下挫7%。
    
    “德银大涨，但它所面临的困境对固定收益市场造成的影响可能持续
至至少10月头两周，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel说。
    
    分析师表示，尽管德银股价劲涨，但情况不会逆转。
    
    “很明显，大家担心周末会发生什么事，”Seaport Global董事总经
理Tom di Galoma说。“对许多人而言，这已成为不争的事实。大家都不
知道德银的麻烦究竟会有多大。”
    
    美国经济数据方面，分析师说，尽管报告不算亮丽，但向正面方向发
展。8月美国消费者支出下跌，但核心通胀小升。
    
    此外，美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI)从8月的51.5升至54.2。
    
    美国10年期公债 价格尾盘下跌12/32，收益率从周四尾盘
1.556%上涨至1.597%。
    
    不过，美国公债收益率趋势仍为下行，过去九个交易日中有七日下跌
，鉴于全球地缘政治紧张局势和美国大选前的政治不确定性。
    
    美国30年期公债 价格下跌一个大点，收益率从周四尾盘2
.274%上涨至2.319%。
    
    短债方面，两年期公债 价格跌1/32，收益率报0.761%，高
于周四的0.746%和欧洲交易时段触及的六周低位0.718%。
    
    -----------------------1925 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-250/256    0.7619    0.016
    五年期公债      99-228/256    1.1476    0.031
    10年期公债     99-32/256     1.5961    0.040
    30年期公债   　98-136/256    2.3184    0.044(完)
    
　　

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