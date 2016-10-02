重温稿-美国股市：上涨，因德意志银行和金融股攀升

路透基点：长江基建签署2.5亿澳元再融资案--TRLPC
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 德银接近以54亿美元与美国司法部达成和解
* 标普金融股指数录得两个月最大日涨幅
* 银行股上涨提振标普500指数，高盛推高道琼工业指数
* 道指上涨0.91%，标普500指数升0.8%，纳斯达克指数涨0.81%
路透纽约9月30日 - 美国股市周五上涨，受助于对德意志银行的担忧缓解，德银和金融股攀升。
标普金融股指数 上扬1.4%，为近两个月最大日涨幅。
德银美国存托凭证(ADR) 跳涨14%，周四触及纪录低位。
法新社报导，德意志银行接近以54亿美元与美国司法部就抵押贷款支持证券(MBS)相关调查达成和解。本月稍早，美国司法部提议德银支付140亿美元罚款来和解调查。
美股周四被大举抛售，因彭博报导称，有数家通过德银进行衍生品交易清算的对冲基金客户已将部分多余现金提走并且调整头寸。
“市场传闻，德银和美国当局接近达成较低的和解费。这对市场添加了一些正面影响，”Meridian Equity Partners资深合伙人Jonathan Corpina说，“我认为，大家这事情的后果既害怕又担心。”
道琼工业指数 升164.70点，或0.91%，至18,308.15点；标准普尔500指数 升17.14点，或0.8%，至2,168.27点；纳斯达克指数 上涨42.85点，或0.81%，至5,312.00点。
银行股上涨，提振标普500指数。美银 和花旗 各上涨超过3%，摩根大通 涨1.4%。
高盛 上扬1.5%，对道指带来最大的提振。
11大类股中有八种上涨。能源股 升1.3%，油价本周周线大幅上涨。
美股三大股指连续第三周周线上涨。
今年迄今，标普500指数升幅约6%。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约75亿股成交，高于过去20日的平均日成交量71亿股。
纽约证交所涨跌股家数比例为2.40:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为2.69:1。
标普500指数成份股有25只触及52周新高，三只触及新低；有97只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，34只触及新低。(完)
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准
* 招标品种：国开行1年新发债；5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 追加发行上限：1年：16亿元 * 招标时间：1月17日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.05%-3.25%；3.65%-3.75%；3.76%-3.83% * 预测均值：3.15%、3.70%、3.79% 路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期固 息债。路透调查显示，随着资金面的压力开始显现，债市情绪有所恶化，周一国开债收益率 上行明显，市场对明日招标情况整体预期不佳，三期债预测均值分别为3.15%、3.70%和3.79 %。 上海一银行交易员称，资金面开始收紧，此前在一级市场需求稍强的短期品种，预计明 日招标情况也不会太好，“下午资金好紧，很多大行都出来借，这么看短债收益率肯定得上 去；二级今天长的上了很多，但买盘还好。” “情绪不行收益率应该还得上，(国开债招标)折上手续费的话，可能跟