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市场报道 | 2016年 10月 2日 星期日 12:19 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货9月27日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年9月27日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,307,114口)
    359,963  406,033  193,801  607,013  519,029  1160777  1118863  146,337 188,251
    
    较9月20日变动(未平仓合约：增加7,168口)
    
      2,040   13,084   -8,760   11,417   -7,429    4,697   -3,105    2,471  10,273
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       27.5     31.1     14.8     46.4     39.7     88.8     85.6     11.2    14.4
    
    各类交易商数量(总计为724家)
        153      173      165      250      294      502      559
    (完)
    
  

 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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