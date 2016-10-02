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市场报道 | 2016年 10月 2日 星期日 12:14 BJT

CFTC报告：COMEX期金9月27日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年9月27日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(583,161口)
    358,972   67,068   47,925  123,156  437,750  530,053  552,743   53,108  30,418
    
    较9月20日变动(未平仓合约：增加24,370口)
    
     32,646   -3,079   -3,070    2,842   26,821   32,418   20,672   -8,048   3,698
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       61.6     11.5      8.2     21.1     75.1     90.9     94.8      9.1     5.2
    
    各类交易商数量(总计为365家)
        193       86       82       50       63      286      196
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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